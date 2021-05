Il legame che si crea tra animali di razze diverse può sciogliere anche i cuori più duri e che sono restii a commuoversi di fronte a scenette dolci e tenere. Ogni giorno c’è un cane che ruba la carota per il cavallo, così che possano fare la merenda insieme. E nessuno in caso lo ferma, perché quello che fa è semplicemente adorabile.

Fonte Pixabay

Tina LeVoir-Jones si trovava nella fattoria di una sua amica. A un certo punto si è trovata di fronte a una scena che l’ha commossa così tanto da decidere di realizzare un video. Che ha poi condiviso sui social network, facendo diventare virale il filmato.

Quello che si è trovato di fronte era una scena quotidiana per quella famiglia. Sì perché la storia si ripeteva da tempo, giorno dopo giorno: il cane della proprietà e il cavallo che pascola lì fuori si incontravano da tempo per fare merenda insieme. E il cane rubava per il cavallo una carota dalla cucina.

Ogni giorno, puntuale come un orologio svizzero, il cane va in cucina e prende una carota, cercando di non farsi vedere. Anche se tutti lo sanno cosa combina in quella stanza. Dopo averla presa corre verso il cavallo dandogli lo spuntino in bocca.

Pare che gli amici siano così intimi da molto tempo e che si comportino a quel modo con estrema naturalezza, perché si amano profondamente. Una scenetta davvero adorabile, tenera e dolce, che rimette subito di buon umore, non è vero?

Cane ruba la carota per il cavallo: il video più bello che vedrai oggi

Tina non ha idea di come sia iniziata questa routine, ma spera che continui per molti anni. Perché il loro legame è decisamente unico e fa venire la pelle d’oca.

Chissà come è nata questa bellissima amicizia tra i due animali che vivono in quella stessa fattoria.