Quando Walter è arrivato per la prima volta nel rifugio, i volontari avevano il cuore a pezzi, perché sapevano che per un essere speciale come lui, spesso non si riesce a trovare una famiglia adatta. Fortunatamente, un angelo custode ha deciso di attraversare il camino di questa meravigliosa creatura pelosa e di dargli una seconda possibilità di vita.

Fonte: GeoBeats Animals – YouTube

È facile capire il perché questa storia abbia fatto rapidamente il giro del web in ogni parte del mondo. Essa è l’ennesima dimostrazione che tutti i cagnolini sono bellissimi e speciali a loro modo. E tutti meritano di essere felici con la persona che amano di più al mondo.

Walter è arrivato al rifugio in condizioni pessime. Purtroppo il cagnolino è affetto da una patologia genetica degenerativa chiamata mucopolisaccaridosi. Questa malattia provoca delle malformazioni nel corpo di chi ne soffre.

E quando nei canili ci sono animali che soffrono così, difficilmente trovano qualcuno disposto ad adottarli e prendersi cura di loro.

Un giorno, nel rifugio è entrata una donna amante degli animali di nome Gabby. I volontari sapevano bene quanto quella signora avesse un animo buono e gentile, per questo motivo le hanno presentato il piccolo Walter.

La nascita dell’amore tra Gabby e Walter

Fonte: GeoBeats Animals – YouTube

Quando Gabby ha visto il cucciolo, se ne è innamorata a colpo d’occhio. Per lei non era brutto, ma bellissimo e dolcissimo.

Gabby sapeva bene che nessuno avrebbe mai adottato quel meraviglioso cagnolino e in più sentiva che tra loro era già nato un rapporto speciale. Quindi, senza pensarci ancora, ha firmato tutte le carte e lo ha adottato.

Tra i motivi che hanno spinto la donna a compiere questo meraviglioso gesto, ce n’era anche uno molto triste legato a suo padre.

Fonte: GeoBeats Animals – YouTube

Mio padre è morto per sclerosi multipla dopo anni di sofferenza. Nonostante stesse così male, il suo coraggio gli ha permesso di vivere con felicità fino alla fine. E queste erano tutte caratteristiche che ho rivisto anche in Walter. Incontrarlo è stato un chiaro segno del destino e io non potevo voltarmi.

Gabby ha portato a casa il suo nuovo amico a quattro zampe e insieme a lui ha iniziato un percorso di riabilitazione che, in pochissimo tempo, ha migliorato di molto le condizioni del cucciolo.

Purtroppo non guarirà mai del tutto, ma grazie a Gabby vivrà tutto il resto della sua vita con amore e felicità.