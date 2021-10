Cane ruba la cena al corriere in motocicletta, il video è esilarante

Quando la fame chiama, il randagio risponde cercando di arrangiarsi come può. E se qualcuno incautamente ha lasciato del cibo incustodito fuori da un locale, lui ne approfitta tutto, immortalato dalle telecamere di sorveglianza in un video diventato virale. Stiamo parlando del video del cane che ruba la cena al corriere in motocicletta.

Fonte foto da video di YouTube di TikHard

Il 29 luglio, il 24enne Gabriel Henrique de Oliveira, che lavora come corriere in moto in una caffetteria situata a Votorantim, San Paolo, in Brasile, è stato derubato. Un cane randagio si è letteralmente fregato la sua cena. Ma le telecamere di sorveglianza lo hanno preso con le mani nella marmellata.

Il ragazzo lavora nel locale da sei mesi. Ogni sera consuma uno spuntino per cena. Ma quella sera è stato raggirato da un cucciolo che si è portato via il suo pasto, che lui incautamente e un po’ ingenuamente, a dire il vero, aveva posizionato su un tavolino all’esterno della caffetteria.

Stavo morendo di fame e ho messo la cena sul tavolo. Così sono entrato e ho parlato un po’ con l’inserviente. Quando sono tornato, dov’era finita la mia cena? Ho detto al mio capo di rivedere la telecamera per me, ho pensato che fosse un ladro. A me non dispiacerebbe se fosse un vagabondo o chiunque altro. Per curiosità, il mio capo l’ha guardato e ha scoperto il furto a quattrozampe.

La telecamera ha ripreso il cane, che forse non è un randagio, ma è un cucciolo di famiglia goloso che ama scappare e farsi spuntini extra dove capita.

Cane ruba la cena e il corriere la prende a ridere

Il ragazzo l’ha presa a ridere, sottolineando che ora starà più attento alla sua cena.

Magari la prossima volta la può direttamente condividere con quel cucciolo irriverente.