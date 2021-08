Ah, non era per me? Ah no?

I nostri animali domestici sanno sempre sorprenderci. Ovviamente nel bene e nel male. Come il protagonista di un video che su TikTok sta letteralmente spopolando. Un ragazzo ha raccontato del suo cane che ruba la sorpresa che lui aveva preparato con amore e dedizione per la moglie. La sua faccia quando viene pizzicato è eccezionale.

Cody Andrew, a febbraio dello scorso anno, ha pubblicato su TikTok un video che ha fatto ridere tutti quanti. Il ragazzo dolcissimo e tenerissimo voleva fare una romantica sorpresa alla moglie Christine. Peccato che Mio, il cane di famiglia, abbia pensato che fosse per lui.

Ai cani piace tantissimo sconvolgere le nostre vite ogni giorno. Ne combinano di tutti i colori. E poi ci guardano con quegli occhioni di fronte ai quali non possiamo far altro che scioglierci. Impossibile sgridarli quando vengono colti sul fatto. Proprio come è successo con il furbo Mio.

Era il periodo di San Valentino e Cody Andrew aveva deciso di accogliere la moglie la sera, stanca per la giornata lavorativa, con un bel bagno caldo. Aveva riempito la vasca con acqua ed essenze profumate, illuminando la stanza con candele e spargendo ovunque petali di rose rosse e bianche.

Il regalo perfetto per ogni donna. Quando però è andato in bagno a controllare che fosse tutto in ordine prima dell’arrivo della sua amata, indovinate un po’ chi ha trovato nella vasca da bagno a godersi la sorpresa? Ovviamente Mio.

Foto @TikTok codywestonandrew

Cane ruba la sorpresa e si gode un bagno in vasca

Cody Andrew, che aveva preparato la sorpresa per la sua amata, ha commentato il video con questa parole:

Sorpresa per la mia fidanzata. E poi è successo questo.

Il video romantico e divertente ha ottenuto più di 4,7 milioni di visualizzazioni, 743.000 reazioni e migliaia di commenti da parte di utenti che non smettevano di ridere di fronte a quell’irresistibile scenetta.