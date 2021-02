UeD: Riccardo Guarnieri a San Valentino fa un clamoroso retro front

UeD, Riccardo Guarnieri confessa un segreto. Il programma è seguitissimo e le dinamiche vicende dei suoi protagonisti assicurano un successo strepitoso. Come di consueto, la nuova settimana riserva anche nuove sorprese, che noi sappiamo in anteprima grazie alle anticipazioni. In primis, i riflettori saranno puntati sulla nuova tronista. La ragazza, appena arrivata, crea già un grande scompiglio in studio, anche grazie al suo carattere vivace. Samantha ha occupato il trono di Sophie Codegoni e si dice una donna curvy.

La nuova tronista ha un bel caratterino, grintoso e spavaldo, nonché una certa dose di simpatia e ironia. Insomma, ilTrono Classico riparte da zero. Il contrario avviene in quello Over, in cui i protagonisti del parterre hanno ancora molto da chiarire. Le prossime puntate saranno ancora incentrate sulle vicende tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Nei precedenti appuntamenti di UeD, Riccardo e Roberta hanno discusso su un tema molto delicato.

La dama si è molto risentita: secondo lei c’era una totale assenza di desiderio nei suoi confronti, da parte di Riccardo. Roberta deve aver aperto una vecchia ferita (infatti anche Ida Platano lamentava gli stessi problemi), tanto che il cavaliere si è molto infastidito. Avevamo lasciato i due entrambi arrabbiati e risentiti. Ma, a quanto pare, Riccardo ha fatto qualcosa che ha lasciato Roberta senza fiato.

Il cavaliere le ha dedicato delle speciali parole nel giorno di San Valentino, ma comunque la dama ha voluto sottolineare l’atteggiamento freddo e distante del cavaliere, che la fa sentire indesiderata e insicura. Proprio per questo, Roberta deciderà di fare un passo indietro. Ma c’è un’altra sorpresa. In studio da il suo ingresso una nuova e bellissima dama: Federica. La ragazza scenderà le scale e spiegherà di voler conoscere Armando Incarnato.

Riccardo nota subito la bellezza della giovane donna e le fa degli apprezzamenti sul suo fisico e il suo aspetto. Armando non apprezza queste parole e si infuria con Guarnieri, tanto che, furibondo, finirà per abbandonare lo studio. Immancabili gli scontri comici tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, a cui i fan sono ormai tanto affezionati. Nel corso della puntata, l’opinionista andrà su tutte le furie per uno scherzo e le due ne combineranno di tutti i colori.