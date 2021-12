I party per la rivelazione del genere del nascituro vanno particolarmente di moda. E spesso durante queste feste, che sono l’occasione per ritrovarsi tutti insieme prima della nascita del bebè, qualcosa va storto. Come in questo caso, nel quale durante il grande evento il cane ruba la torta sistemata sul tavolo. Adesso sapremo mai se il bebè è un maschio o una femmina?

Fonte foto da video su TikTok dell’utente kislenemoraes

Kislene Moraes è una ragazza che vive a Nova Mutum, comune del Brasile nello Stato del Mato Grosso, parte della mesoregione del Norte Mato-Grossense e della microregione dell’Alto Teles Pires. Stava festeggiando con il compagno durante la festa in cui avrebbero scoperto insieme a parenti e amici se erano in dolce attesa di un maschietto o di una femminuccia.

In queste feste il momento clou è proprio il momento in cui si scopre il sesso del nascituro, attraverso il lancio di palloncino, il taglio di una torta o fuochi d’artificio del colore del fiocco che sarebbe stato appeso, da lì a poco, alla porta. Ma il cane di famiglia aveva un’altra idea.

Il cane di famiglia, invitato anche lui alla festa, ovviamente, non ha resistito alla tentazione. E mentre tutti erano distratti ha deciso di rubare la scena rubando una fetta di torta che era stata messa sul tavolo. Fortuna che qualcuno ha ripreso tutto, altrimenti chi ci avrebbe creduto?

Nel video si vede che la coppia è pronta a sapere se il pancione di Kislene Moraes ospita un bambino o una bambina. Ma al cane interessa poco. Lui vuole sapere se la torta preparata è buona o meno. Così gli ospiti non avranno brutte sorprese: lo ha fatto per loro, mica perché è goloso.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente kislenemoraes

Cane ruba la torta mentre i proprietari sono distratti

Il cucciolo non ha potuto godersi l’intera fetta, prima che potesse farlo, Kislene, l’autrice del video, lo ha colto sul fatto.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente kislenemoraes

Il video è diventato virale. E il cane è già una star.