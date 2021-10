Il Gender Reveal Party è l’ultima moda per i genitori in dolce attesa. Dopo lo Shower party per celebrare la gravidanza, la mamma e il bebè in arrivo, ecco un’altra festa per rivelare ad amici e parenti (o scoprire in diretta) il sesso del nascituro. Questo cane cerca di aiutare con il Gender Reveal Party, ma combina solo guai. E un palloncino che vola in aria mette tutti in apprensione.

Marie del Rosario, una donna di 33 anni, e la sua compagna, Jasa Grand, di un anno più grande di lei, che vivono Winnipeg, Manitoba, Canada, hanno organizzato un Gender Reveal Party, per poter svelare il sesso del nascituro in arrivo.

Insieme a loro c’era anche il cane di famiglia, ovviamente coinvolto in questa bella festa. E Dobbie è diventato suo malgrado protagonista di questo grande evento, uno dei momenti più attesi dai futuri papà e dalle future mamme. Perché ha rovinato un po’ i piani di tutti quanti.

La coppia ha realizzato una bella festa alla presenza di famigliari e amici dove avrebbe rivelato la sorpresa a tutti quanti. Tra gli ospiti Dobbie ha voluto annunciare in prima persona se sarebbe nato un maschietto oppure una femminuccia.

Doobie però ha preso tutto quanto come se fosse un gioco. Doveva solo far scoppiare un palloncino pieno di elio pieno di pezzi di carta rosa o blu per dire se era un maschio o una femmina. Ma all’improvviso il palloncino è volato via. E come fare per il party?

Cane cerca di aiutare, ma alla fine si scopre che avrà una sorellina

Quando il cucciolo si è messo a saltare ha dato una testata al palloncino e questo si è staccato. Ma gli amici sono intervenuti e lo hanno salvato.

Quando è scoppiato, dal palloncino sono usciti dei pezzi di carta rosa. Quindi sarà una femminuccia. Dobbie avrà una sorellina.