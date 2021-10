Cane salta per prendere una pallina e cade addosso a un uomo (VIDEO)

Su TikTok vengono sempre pubblicati video davvero esilaranti, che molto spesso hanno per protagonisti dei simpatici animali domestici che ne combinano letteralmente di tutti i colori. L’utente otqx5phw0a condivide con noi il filmato del cane che salta per prendere la palla e quasi centra in pieno un uomo.

Fonte foto da TikTok di otqx5phw0a

Tutti i cani amano giocare con le palline. Adorano dover rincorrere un piccolo oggetto, magari colorato, che corre, salta, sfugge al loro controllo. Potrebbero passarci le ore con la loro preda.

E poi sono felici di ricevere il premio finale, che altro non è che la riconsegna della palla al tutor, che lanciandola di nuovo permette al gioco di iniziare di nuovo per un divertimento senza fine.

Il video pubblicato sulla piattaforma TikTok mostra tutta la bravura di due cagnolini, che si divertono con il loro proprietario dentro un garage, giocando con una palla.

Uno di loro, però, a un certo punto esagera un po’. Mentre tenta di prendere la palla, fa un bel salto, con tanto di capriola da acrobata e finisce per atterrare addosso a un uomo che era lì vicino, colpendolo al polpaccio.

Fonte foto da TikTok di otqx5phw0a

Cane salta per prendere una palla e fa un salto acrobatico

L’uomo è rimasto senza parole. E quasi è caduto. Nemmeno si era accorto che ci fosse il cagnolino dietro a lui a causargli tutti quei problemi di equilibrio. Proprio non si aspettava quella sorta di agguato alle spalle, anche se in realtà si trattato solo di un incidente, nulla più.

Fonte foto da TikTok di otqx5phw0a

Il video ha ottenuto più di 4,8 milioni di visualizzazioni, 1 milione di reazioni e migliaia di commenti di gente entusiasta delle acrobazie del cucciolo. I cani con le palline potrebbero anche imparare a volare pur di acchiapparle, non è vero?