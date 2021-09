Nelle Marche la città di Tolentino è in lutto per la perdita di un giovanissimo ragazzo che amava la vita, era buono e gentile, generoso con tutti. Nicola Scisciani è morto a soli 12 anni in un incidente stradale, nel quale è rimasto coinvolto anche il fratello di 16 anni. Il maggiore si trova in ospedale con ferite gravi. Mentre per il piccolo di casa non c’è stato nulla da fare.

Nicola Scisciani aveva solo 12 anni. Mercoledì 15 settembre aveva iniziato la terza media presso l’Istituto Comprensivo Lucatelli: tutta la scuola si stringe alla mamma Luisa, farmacista, al papà Silvano, al fratello maggiore di 16 anni, che era con lui in auto ed è ora ricoverato in ospedale.

Tutti consideravano Nicola un vero e proprio ragazzo d’oro. Sciscio, come lo chiamavano, era amato da tutti. In lutto anche la città di Mogliano, dove vivono i due cugini del ragazzo: Nicola di 19 anni che guidava l’auto e la sorella di 18 anni.

Nicola Scisciani morto a 12 anni in un incidente stradale, le parole del sindaco di Tolentino

Giuseppe Pezzanesi era al Teatro Lauro Rossi di Macerata per un evento dedicato all’emergenza Covid quando ha saputo la notizia, ha così commentato l’accaduto:

Sono sconvolto , tutti siamo sconvolti. Nicola sarà stato a ridere e scherzare con i ragazzi in auto con lui prima dello schianto. È assurdo morire così, a 12 anni. Non è giusto. Non bastano il Covid e le cose brutte di ogni giorno. Non c’è pace.

E poi ha aggiunto:

Esprimo profonda vicinanza alla mamma e al papà, bravissime persone. Pregherò per il figlio e per loro, tutta la città sta soffrendo. Sono coinvolti quattro ragazzini e le loro famiglie.

Vicina alla famiglia anche la parrocchia Spirito Santo di Tolentino che ha lasciato una dedica su Facebook:

Mentre vivete la vostra vita terrena, cercate di fare qualche cosa di buono che possa rimanere dopo di voi, e ricordate che essere buoni è qualche cosa, ma che fare il bene è molto di più (Baden Powell). Nicola Scisciani, anche se nel suo breve tratto di strada in questa vita terrena, è stato un grande ragazzo, che ha fatto molto del bene a tanti. Come parrocchia, ci stringiamo alla famiglia nel loro dolore.

