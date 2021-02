Cane salva i proprietari da una rapina, le immagini sono state riprese dalle telecamere di sicurezza (VIDEO)

Chester è un cane che ama alla follia i suoi proprietari umani. E farebbe di tutto pur di vederli al sicuro. Recentemente il cucciolo è diventato protagonista di una storia che ben presto ha fatto il giro del mondo. Il cane salva i proprietari dalla rapina e il video catturato in quegli istanti dimostra tutto il suo coraggio e il suo sangue freddo.

Fonte Pixabay

La vicenda ha avuto luogo a Bucaramanga, una città della Colombia, capoluogo del dipartimento di Santander. Un presunto ladro ha cercato di aggredire due donne che si trovavano fuori da un negozio, forse nel tentativo di portar via loro i telefoni cellulari.

Quando Chester si è accorto del pericolo che quelle persone da lui tanto amate stavano per correre non ci ha pensato su due volte. È subito intervenuto per smascherare il malvivente e metterlo definitivamente in fuga.

Nel video si vedono due uomini in motocicletta, che tentano di portar via dei telefoni cellulari. E si vede al tempo stesso Chester che immediatamente reagisce e afferra la gamba di uno dei due, arrivando a morderlo. Il ladro è scappato e il cane lo ha pure rincorso per un po’.

Chester non li ha presi, ma ha lasciato loro un bel ricordino. E magari anche tanta paura, chissà se ci riproveranno. Di sicuro grazie al suo intervento tempestivo, ha potuto scongiurare il peggio, con il sollievo di tutti i presenti.

Cane salva i proprietari: è l’eroe della famiglia e del quartiere

La sua famiglia, che lo ha adottato quattro anni fa, è orgogliosissima di lui. E lo sono anche tutti i suoi vicini di casa, che ora lo applaudono come se fosse un eroe.

Chester in fin dei conti ha fatto quello che qualunque cucciolo farebbe per la sua famiglia: proteggerla da ogni pericolo, in casa e fuori casa.