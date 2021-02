Portava quel cucciolo di Labrador mezzo congelato in una sacca agganciata sulla schiena, le sue intenzioni erano chiare (VIDEO)

Un cucciolo di Labrador smarrito in montagna, tutto solo in mezzo al nulla, se l’è vista davvero molto brutta. Per fortuna passava di lì una persona dal cuore grande che ha deciso di dare una mano al cane. E così si è caricato l’animale in spalle e lo ha portato giù a valle camminando con quel peso per 10 km. Davvero incredibile, non vi pare?

Fonte Pixabay

Questa storia è stata raccontata da Jean-François Bonnet, tramite il suo account TikTok (@jeanfracoiswillem). Il povero cucciolo di 8 anni stava camminando in montagna quando l’uomo lo ha trovato mentre passeggiava con la sua fidanzata.

Il cucciolo doveva essere rimasto lì per lungo tempo, perché aveva davvero molto freddo. Così la coppia ha cercato qualcosa per scaldarlo. Non potevano ovviamente lasciarlo lì e così lui lo ha preso sulle spalle per portarlo indietro. Camminando in questo modo per 10 lunghissimi chilometri.

Appena rientrati a casa, hanno messo il cane vicino alla stufa per scaldarlo per bene. E ovviamente hanno contattato i suoi proprietari. La famiglia ha tirato un sospiro di sollievo correndo ad abbracciare il suo dolce cagnolino.

A quanto hanno poi appreso, il cane si era perso il 23 gennaio scorso. E loro lo hanno trovato solo il 2 febbraio. Un collega del proprietario di Neesha, questo il suo nome, ha anche pubblicato la sua storia su Twitter.

Labrador smarrito in montagna: i proprietari ringraziano la coppia

La famiglia di Neesha ha ringraziato la coppia e tutte le persone coinvolte nella ricerca del loro adorato cagnolino. Chissà quante ne ha passate in quel periodo che ha trascorso tutto da solo in mezzo alla montagna, senza l’affetto dei suoi cari.

Per fortuna questa è una bellissima storia a lieto fine. A dimostrazione del fatto che c’è speranza per l’umanità: questa coppia merita tutti i nostri ringraziamenti. Ci vorrebbero più persone del genere nel mondo.