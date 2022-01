Cane salva il proprietario ferito guidando i soccorritori al luogo dell’incidente stradale

Tinsley è davvero il miglior amico di Cam Laundry. E lo ha dimostrato, come se ce ne fosse bisogno, in occasione di un incidente stradale che l’uomo ha avuto di recente. Il cane che salva il proprietario ferito riuscendo a portare i soccorritori nel luogo in cui si trovava è già per tutti un eroe. E la sua storia sta facendo il giro del mondo.

La vicenda ha avuto luogo nello stato USA del New Hampshire, uno degli stati americani del New England, famoso per la sua natura selvaggia. Cam Laundry vive qui insieme a questo bellissimo esemplare di Pastore tedesco che un giorno è stato visto vagare spaventato sulla interstatale I-89, vicino al Veteran’s Memorial Bridge.

La polizia, allertata da alcuni automobilisti per la presenza dell’animale spaventato sulla strada, è subito andata a controllare. Quando si sono avvicinati al cane, lui non è scappato. Sembrava voler comunicare qualcosa agli agenti. Ogni volta che si avvicinavano lui correva un po’, si fermava, li guardava e li aspettava.

Il cane stava in cima a un terrapieno e guardava in basso.

Queste le parole di Dan Baldassarre, uno degli agenti intervenuti. Avvicinandosi di più al cane, i poliziotti hanno notato che il guardrail era danneggiato. Guardando in basso hanno visto un camioncino ribaltato. E due uomini che erano stati scaraventati fuori dal veicolo dopo la caduta.

Erano visibilmente feriti e gli agenti li hanno subito recuperati e portati al più vicino ospedale per le prime cure del caso. Una di queste persone era proprio il proprietario di Tinsley.

Cane salva il proprietario ferito e l’altra persona: avevano avuto un incidente e nessuno si era accorto di niente

È stato davvero come in Lassie… Straordinario: questo cane ha sicuramente salvato loro la vita. Non credo che sarebbero sopravvissuti alla notte date le temperature.

Questo il commento dell’agente, mentre il proprietario del Pastore tedesco ha detto:

Lei è il mio angelo custode. È un miracolo che abbia quel tipo di intelligenza per fare ciò che ha fatto.

Come ricompensa riceverà un po’ di carne di cervo, magari un hamburger. E ovviamente una bella grattatina sulla schiena.