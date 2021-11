Un pastore tedesco chiamato Toby poco tempo fa, ha fatto qualcosa di davvero incredibile per la sua amata amica umana. Mentre erano in spiaggia, l’ha protetta da uno sconosciuto, che ha iniziato ad inseguirli. Per la donna, lui è il suo angelo custode.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che è diventata in fretta virale sul web. In tanti quando ne sono venuti a conoscenza, hanno detto che questo cucciolo ha un legame speciale con la sua amica umana.

Tutto è iniziato in una mattinata come le altre per Lorraine Scott una donna di 40 anni, che vive a Liverpool. Si era svegliata prima del solito per andare in spiaggia con il suo cane a correre.

Lo faceva molto spesso, ma solitamente c’era il marito con lei. In quell’occasione però, l’uomo era fuori città e la signora ha deciso di andare lo stesso, anche da sola.

CREDIT: FACEBOOK

Per questo dopo essersi preparata, ha guidato con l’auto per pochi chilometri ed è arrivata in fretta sul posto. Il dramma è avvenuto dopo aver iniziato a camminare.

Lorreine, pochi minuti dopo essersi arrivata, ha notato un uomo molto strano che indossava una tuta. Era sceso dalla sua auto, ma invece di andare per la sua strada, stava camminando verso di lei. Durante il tragitto, si è anche coperto la testa.

L’intervento di Toby per salvare la sua amica umana

La donna ha raccontato ad un quotidiano locale si essersi bloccata. Da quel momento non è più riuscita a muoversi, forse perché sapeva che le stesse per accadere qualcosa di terribile.

È proprio a quel punto, che il suo cane Toby, forse ha capito le condizioni della sua amica umana ed è presto intervenuto. Ha iniziato ad abbaiare verso l’uomo, che si è spaventato ed è scappato via in pochi istanti.

CREDIT: FACEBOOK

Lorraine ha concluso la sua intervista dicendo che quella zona di solito, è piena di gente anche la mattina presto. Infatti non ha mai avuto paura ad andare lì.