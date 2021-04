Questa è la storia di un cane che salva la sua famiglia da una fuga di gas molto pericolosa, che avrebbe potuto uccidere tutti quanti, i suoi genitori umani e anche la piccola sorellina bipede, che era ancora nel pancione della sua mamma, arrivata quasi al termine della gravidanza. Per fortuna il suo fiuto è eccezionale e lui ha svegliato tutti quanti.

Fonte Pixabay

L’olfatto dei cani è così sviluppato da sentire odori che agli esseri umani possono sfuggire o che loro possono sentire quando ormai è troppo tardi. Questo fedele cucciolo è riuscito così a salvare la vita della sua famiglia.

José Ignacio è diventato l’eroe di casa dopo aver avvertito i proprietari di una grave fuga di gas, che rischiava di far esplodere la loro abitazione. Li ha svegliati appena in tempo.

Il Labrador nero di 4 anni, che si chiama José Ignacio, vive con Rodrigo Ípperi e Maillén Novoa, una coppia che al momento dormiva. Erano andati a letto molto tardi ed erano così stanchi da non essersi accorti del pericolo che stavano correndo.

Erano circa le 4 del mattino quando José Ignacio è entrato nella stanza dei genitori umani per svegliarli. Era disperato e la coppia se n’è accorta, allarmandosi subito e seguendo il suo istinto.

Cane salva la famiglia dall’esplosione causata da una fuga di gas

Rodrigo e Maillén si sono alzati per portare José Ignacio in giardino, convinti che la sua preoccupazione fosse semplicemente il desiderio di andare in bagno. E invece si sono accorti che era più grave.

L’angoscia del cane era giustificata e lo hanno capito quando annusando l’aria hanno sentito l’odore di gas. La coppia ha aperto velocemente tutte le finestre così da ventilare casa, perché sarebbe bastata una piccola scintilla per far esplodere tutto.

Fortunatamente tutti sono sani e salvi. La mamma umana era anche incinta e prossima al parto. Poco dopo è nata Amanda!