“Lui vive da eremita, senza tv e gas” le parole della conduttrice su suo fratello

Si prepara allo sbarco in Honduras la conduttrice Elisa Isoardi che in un’intervista al giornale il ‘Corriere della Sera’ si è messa a nudo raccontando anche della sua famiglia. E in particolar modo di suo fratello Domenico, considerato dalla conduttrice come un vero e proprio eremita.

Infatti, come dichiarato dalla stessa Isoardi, Domenico Isoardi , sette anni più grande della conduttrice, conduce uno stile di vita molto tranquillo. Vive in montagna, senza luce e gas e si scalda con la legna. Queste sono state le parole di Elisa Isoardi a riguardo:

Sono orgogliosa, si chiama Domenico e ha sette anni più di me. Lui vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo.

Domenico Isoardi, dunque, al contrario di sua sorella Elisa, non appartiene al mondo dello spettacolo. Ma sicuramente potrà dare qualche dritta a sua sorella per la sopravvivenza in Honduras.

E la bellissima conduttrice dichiara che proprio questa esperienza la sta avvicinando sempre di più a suo fratello, il quale la sta aiutando moltissimo riguardo la preparazione prima della partenza. Elsa Isoardi ha dichiarato a riguardo:

Mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente, ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola dei Famosi: non vedo mai niente, ma questa roba qua la guarderò.

Dunque per la sua avventura, per Elisa Isoardi tiferà dall’Italia un fan speciale. Suo fratello Domenico e ovviamente anche tutta la sua famiglia.