Una bambina di 12 anni, è stata salvata dal suo cane. Un uomo a bordo di una macchina rossa l’ha inseguita per diverso tempo, ma alla fine il cucciolo è riuscito a spaventarlo. Per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi, l’amica umana non ha riportato conseguenze gravi dopo la vicenda.

Un episodio terribile, che ovviamente ha scosso tutta la comunità di Columbiana, in Ohio. Le forze dell’ordine ora stanno cercando di trovare il signore, per capire quali erano le sue intenzioni.

Il tutto è avvenuto in una giornata come le altre per la piccola. Era andata a scuola e dopo la fine delle lezioni, stava tornando a casa.

Mentre stava percorrendo la strada vicino la sua abitazione, ha notato che c’era un’auto rossa dietro di lei. La bimba non riusciva a capire cosa voleva fare quell’uomo alla guida.

Tuttavia, nel giro di pochi istanti si è resa conto che in realtà la stava seguendo. Per questo ha provato a velocizzare il passo, ma quel signore non aveva la minima intenzione di andare via e di rinunciare.

È proprio a quel punto che è arrivato il suo cane. Il piccolo a quattro zampe aveva capito che la sua amica umana era in pericolo e che aveva bisogno del suo aiuto. Non poteva tirarsi indietro.

L’intervento del cane per salvare la 12enne

Il cucciolo quando ha visto l’uomo a bordo della sua auto, ha iniziato ad abbaiare contro di lui. Il suo scopo era proprio quello di attirare l’attenzione dei vicini, per riuscire a mandarlo via.

Per fortuna la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Questo perché l’intervento del cane ha evitato che accadesse qualcosa di davvero drammatico. L’uomo dopo averlo visto, è fuggito.

La piccola, a quel punto, è riuscita a tornare nella sua abitazione sana e salva. Subito dopo ha raccontato il tutto ai suoi genitori, che hanno denunciato l’episodio forze dell’ordine. Gli agenti hanno pubblicato un appello sui social, con la speranza di riuscire a ritrovarlo.