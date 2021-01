Cane salva l’infermiera svenuta in casa avvisando i vicini

La storia del cane che salva l'infermiera che è svenuta in casa

Questa è una bellissima storia d’amore che ci arriva da Bari. Il cane salva l’infermiera che era svenuta in casa. Si trovava insieme alla sua mamma umana, quando il cucciolo ha visto la donna cadere e perdere i sensi. Non si è però perso d’animo e ha iniziato ad abbaiare forte per avvisare i vicini di casa del pericolo che stava correndo la sua proprietaria.

Fonte Pixabay

La storia ci arriva da Modugno ed ha per protagonista una donna di 51 anni, che lavora come infermiera presso l’ospedale San Paolo di Bari, e il suo adorato cucciolo, un cagnolino che è la sua unica compagnia, con cui condivide casa ed esistenza.

La donna vive con il suo cane e con nessun altro. L’altro giorno si trovavano entrambi all’interno dell’abitazione, quando la donna è improvvisamente caduta, battendo fortemente la testa. Ha perso i sensi, rimanendo così per ore. Per fortuna c’era il suo angelo custode peloso con lei.

L’incidente domestico è avvenuto nella mattinata di giovedì scorso. Quando il cane ha visto la sua proprietaria a terra, avrà sicuramente provato a farla rialzare. E capendo che c’era qualcosa che non andava, si è messo a cercare aiuto.

Ha iniziato ad abbaiare in maniera disperata e i vicini di casa si sono subito insospettiti. In particolare una donna che abita nello stesso stabile, attirata dal suo abbaiare senza fine e non avendo notizie dell’infermiera, ha avvisato le forze dell’ordine.

Fonte Pixabay

Cane salva l’infermiera: subito l’intervento del 118

I vicini di casa hanno chiamato i Carabinieri e i sanitari del 118, che sono intervenuti insieme ai Vigili del fuoco. Grazie ai pompieri, i soccorritori hanno potuto salvare la donna, che è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Venere.

Fonte Pixabay

La prognosi della donna è riservata. Nel frattempo il suo cane è ospite dai vicini.