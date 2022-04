Questa è la storia di un amico a quattro zampe che dimostra che è davvero il miglior compagno di ogni persona. Questo cane salva l’uomo in sedia a rotelle da un possibile annegamento nel lago. Il proprietario di 81 anni era in difficoltà, ma il suo cagnolino non ha esitato a fare in modo che potesse mettersi in salvo.

Harry Smith stava portando a spasso il cane di nome Sarah, un incrocio di Beagle di 9 anni. Si trovava nel quartiere in cui vive nella città di Port St. Lucie, in Florida, negli Stati Uniti, quando ha subito un terribile incidente.

Come raccontato dal dipartimento di polizia locale, l’uomo stava andando in giro su una sedia a rotelle elettrica, quando ne ha perso il controllo ed è finito giù da un burrone, cadendo in acqua. L’uomo non sapeva nuotare. Gridava per cercare aiuto, ma ci ha pensato il suo cane a salvarlo.

Il cane ha capito che l’uomo aveva bisogno di aiuto e ha iniziato ad abbaiare forte, attirando l ‘attenzione di Edward Suhling e Aby ‘Jacob’ Chacko. Entrambi sono corsi in acqua per aiutare l’uomo e riportarlo sulla riva.

Uno degli uomini aveva già chiamato l’agente di polizia Adam Doty, che è subito arrivato a soccorrere l’uomo di 81 anni, congratulandosi con la cagnolina, la vera eroina di quel giorno. Se Sarah non avesse abbaiato così forte, il suo proprietario forse non ce l’avrebbe fatta.

Cane salva l’uomo in sedia a rotelle: Sarah è diventata una vera e propria eroina per tutti quanti

L’anziano ha ricevuto subito le prime cure mediche e per fortuna stava bene. Lo hanno riaccompagnato a casa, con Sarah sempre presente al suo fianco. Il poliziotto e un pompiere hanno riportato a casa la sedia a rotelle, che però si è danneggiata molto.

La cagnolina di casa è un’eroina di tutti quanti. Harry ha detto: