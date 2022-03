Questa è la storia di un povero cane salvato appena in tempo dal macello. Avrebbe fatto sicuramente una brutta fine se questo ragazzo dal cuore d’oro non lo avesse salvato e portato via da quel luogo, arrivando a pagare pur di dargli una seconda possibilità. La cosa che fa ancora più tenerezza è che il cane sembra essersi rassegnato al suo destino e solo alla fine, forse, capisce che in realtà quel ragazzo è il suo eroe.

Un account su TikTok che racconta spesso di salvataggi eroici di cuccioli inermi, povere creature destinate a un destino crudele, poco tempo fa ha deciso di condividere il filmato di una scena davvero commovente. Quel cucciolo sarebbe finito come carne da macello.

Nel filmato si vede un ragazzo all’interno di un posto sporco e non accogliente, dove probabilmente il cane ha vissuto attendendo quella condanna a morte che pendeva sulla sua testa. Insieme a lui un altro signore: i due contrattano e parlano fino a quando il ragazzo non riesce a comprare il cane.

Il ragazzo paga l’uomo e si avvicina lentamente al cane, perché ha paura che possa reagire per la paura. Ma in realtà il cane non si muove. Lo prende in braccio e non ha nessuna reazione: il suo sguardo è assolutamente rassegnato.

L’altro uomo aiuta il ragazzo a togliere finalmente le catene al cane. Un’impresa non facile. Chissà quanto ha sofferto vivendo in quelle condizioni. Sembra ormai svuotato dalla voglia di vivere, ma non sa che lo aspetta una nuova incredibile vita.

Cane salvato appena prima di finire al macello inizia a scodinzolare

Ci vuole molto tempo prima che il cucciolo possa tornare libero dalla sua catena. Il trauma potrà durare a lungo: se le ferite fisiche potranno rimarginarsi prima, quelle del cuore avranno bisogno di tempo.

Se per tutto il tempo il cane ha tenuto la coda tra le zampe, quando vede l’auto e nota che il ragazzo non lo lascerà in quel luogo, ecco che comincia a scodinzolare. Ed è qui che inizia la sua nuova vita.