Cane salvato dall’acqua gelida da un giovane ragazzo, il video del salvataggio

Ci sono storie che ci fanno ricredere sull’umanità e ci fanno pensare che in fondo non è tutto perso se ci sono ancora persone di buon cuore che rischiano la loro stessa vita per aiutare creature in difficoltà. Questa storia ci racconta di un cane salvato dall’acqua gelida da un giovane ragazzo. Se non fosse intervenuto in tempo con tutta probabilità non sarebbe stato un racconto a lieto fine.

Fonte Pixabay

La vicenda ha avuto luogo a Dej, un comune che si trova in Romania, nel distretto di Cluj, nella regione storica della Transilvania. Qui un ragazzo ha sfidato il ghiaccio pur di salvare un povero animale in difficoltà che era rimasto intrappolato e non riusciva più a venirne fuori.

Questo ragazzo non ha esitato a tuffarsi in quelle acque gelide di un lago ghiacciato, per poter aiutare il cane in difficoltà. Da solo non ce l’avrebbe mai fatta a salvarsi. Ma per fortuna di lì passava il suo angelo custode, un vero e proprio eroe agli occhi di tutti coloro che hanno assistito alla scena.

Secondo quanto riportato Observatornews, il cane si trovava a passeggio sulle rive del lago ghiacciato insieme alla sua proprietaria umana, che spingeva un passeggino con dentro suo figlio. Sembrava un giorno come tutti gli altri, ma improvvisamente è avvenuto qualcosa di inaspettato.

Il cane, infatti, ha calpestato il sottile strato di ghiaccio sul lago, che sotto il suo peso si è rotto. L’animale è caduto dentro l’acqua gelida, non riuscendo più a trovare un appiglio per mettersi in salvo da solo.

Cane salvato dall’acqua gelida: l’arrivo di un angelo custode

Il ragazzo è prima intervenuto con una corda, ma senza successo. E così ha deciso di buttarsi nel lago ghiacciato per salvare il cucciolo. Nelle immagini si vede il giovane che si toglie i vestiti e si butta nell’acqua, riuscendo a portare il cane in sicurezza.