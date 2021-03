Per salvare il cucciolo smarrito fermano una metropolitana prima che sia investito

Come salvare il cucciolo smarrito che sta per essere investito?

Come salvare il cucciolo smarrito che sta per essere investito da un treno? Ovviamente si fa tutto il possibile per fermare il convoglio della metropolitana per scongiurare il peggio e aiutare questa povera creatura in difficoltà. Questa è una bellissima storia a lieto fine che ci fa credere che per l’umanità ci sia ancora una speranza di salvezza.

Fonte Pixabay

Questa vicenda è accaduta in una stazione della metropolitana di Città del Messico, in Messico. Il povero cane si era perso ed era finito proprio all’interno della stazione, con il rischio di essere investito da un treno in corsa.

Nessuno sa come il meticcio sia arrivato lì e come sia rimasto intrappolato. Per fortuna, però, uno degli operai si è accorto della sua presenza e ha subito allertato i soccorsi prima che finisse in guai più seri.

Il cane, infatti, era rimasto intrappolato proprio sui binari della metropolitana. Forse era caduto lì dentro spaventato dalle tante persone che affollano ogni giorno la stazione o forse spaventato dai treni che sfrecciano a tutta velocità e dai rumori che producono.

Bisognava agire il prima possibile per scongiurare il peggio. Le autorità della metropolitana hanno dovuto fermare l’intero sistema della linea 1 della metropolitana di Città del Messico per quasi 5 minuti, per evitare che fosse investito.

Salvare il cucciolo smarrito e intrappolato era la priorità

Sicuramente il traffico ne ha risentito in un’ora anche di punta, ma bisognava fare tutto il possibile per salvare la povera creatura, come ha raccontato l’azienda che gestisce la metro della città nell’account di Twitter, in un post dell’8 febbraio.

Questa mattina, il personale di Metro Industrial Safety and Hygiene ha salvato un cane sui binari della stazione della linea 1 di Saragozza, dopo un’interruzione di corrente di 4 minuti per coordinare la manovra di soccorso.

Tutti hanno apprezzato il gesto, anche chi magari aveva fatto tardi a causa della metro bloccata. Il peloso ora è in un rifugio in attesa di una casa per sempre!