Cane salvato da un rifugio è un angelo per un ragazzino con bisogni speciali

Il cane salvato diventa il miglior amico di un ragazzino che aveva bisogno di una presenza accanto come la sua. Questa è una bellissima storia di un salvataggio davvero eccezionale, sia per il povero randagio che aveva bisogno di una casa sia per il bambino malato con bisogni speciali che aveva bisogno di una compagnia come quella del cane.

Fonte Pixabay

Johnny è un bambino nato con paralisi cerebrale quadriplegica: il cordone ombelicale era avvolto tre volte intorno al collo. La mancanza di ossigeno al cervello ha provocato danni permanenti con complicazioni respiratorie che gli rendono la vita difficile.

Il bambino non ha controllo alle estremità superiori e alle estremità inferiori, soffre di dolorosi spasmi muscolari e non può far altro che stare sdraiato a letto. Il ragazzino è però cosciente e capisce tutto. E ha bisogno di un amico.

Johnny ha 9 anni ed è consapevole di tutto quello che gli accade intorno. Il lobo frontale del cervello funziona perfettamente e lui è un bambino curioso, emotivo e intelligente come tutti i suoi coetanei.

Non potendosi muovere, però, si stava deprimento e rassegnando, per questo i genitori, Jeff Finn e Katherine Scardasis-Finn, hanno deciso di dargli un migliore amico. A quattrozampe, però. Il cucciolo ha ridato vita a Johnhy!

Cane salvato diventa il miglior amico del bambino di 9 anni

Katherine si è rivolta all’organizzazione locale, Golden Beginnings Golden Retriever Rescue. E Lexi è arrivato nella sua casa a portare gioia.

Lexi è un Golden Retriever che sta accanto a Johnny ogni giorno. Johnny è cambiato immediatamente, ritornando a sorridere. E da due anni sono letteralmente inseparabili. Anche se il cane non ha avuto alcuna formazione in merito.