Alzi la mano chi vive in casa con un cane che ama fare il bagnetto. Non tutti adorano questo momento. Non è il caso del cucciolo di Golden Retriever bagnato, mostrato in un video pubblicato sui social network dalla sua famiglia umana. Il sorriso che si spalanca sul faccino di questo cagnolone è semplicemente adorabile.

Fonte Pixabay

Questa è la storia di un adorabile cucciolo di cane, razza Golden Retriever, che ama sottoporsi al bagnetto. Sicuramente si sente molto rilassato mentre i proprietari lo bagnano.

Il cane sembra proprio a suo agio mentre si trova in bagno e l’acqua schizza da tutte le parti. Al proprietario non interessa se si bagna tutta la stanza, basta che il cucciolo sia felice.

Nel video condiviso sui social network dall’utente Voguefury9, si vede il cane completamente rilassato mentre lo insapona, facendogli dei dolci e delicati massaggi su tutta la pelliccia.

Tanta la schiuma che si fa mentre il proprietario lo massaggia, per pulirlo completamente. Il risultato è semplicemente eccezionale: non solo il cane è pulitissimo, ma è anche felice.

Cucciolo di Golden Retriever bagnato, al settimo cielo mentre fa il bagnetto

Il cane peloso sembra sorridere di gioia, anche se forse la posizione non è il massimo della comodità, ma il Golden Retriever sembra essere a suo agio. Mentre è in bagno con il proprietario umano sembra essere in paradiso, perché il suo viso è completamente rilassato e felicissimo di quelle coccole di acqua e sapone.

Grazie a questa tecnica pare che la famiglia umana sia riuscita ad associare al momento del bagnetto una sensazione di riposo e di benessere, tanto da diventare un’abitudine felice da condividere con i suoi umani.

Chissà se questo sistema potrebbe funzionare anche con altri cagnoloni, magari pure quelli più restii a farsi fare il bagnetto settimanale. Provare per credere.