Mojito è un dolce cucciolo abbandonato che è stato recuperato con molte difficoltà, perché ovviamente non si fidava più di nessun essere umano. Dopo il suo arrivo nel rifugio, il cane salvato nasconde la testa in un angolo del box, senza muoversi, quasi a voler sparire dalla vista di tutti. Chissà quanti traumi ha dovuto subire nella sua vita.

Fonte foto da video su TikTok di thecrazydogladyyy

Mojito è stata salvata in Florida, da volontari che l’hanno catturata a fatica, per portarla poi alla Wakulla Animal Services. Il cane aveva paura di tutto e di tutti. Quando lo hanno sistemato nel suo box, era così terrorizzato da tenere sempre la testa nascosta in un angolo.

La cagnolina randagia, catturata con una trappola, non si fidava più di nessuno. Chissà quanto ha dovuto patire nella sua vita per colpa di persone prive di cuore e quali traumi dovrà tentare di superare. I volontari avevano il cuore spezzato per la sua condizione.

Mojito teneva sempre la testa contro il muro, per nascondersi, coprendo anche il capo con le zampe. L’organizzazione ha voluto pubblicare foto e video sui propri canali social, per poter cercare di capire se il cane avesse una famiglia che lo stava cercando.

Il cane aveva un collare, ma senza alcuna targhetta identificativa. E non ha nemmeno un microchip. L’unica cosa che i soccorritori hanno capito è che ha una paura folle nei confronti degli esseri umani e del luogo dove lo hanno messo dopo la cattura.

Fonte foto da video su TikTok di thecrazydogladyyy

Cane salvato nasconde la testa in un angolo del box: volontaria cerca di conquistare la sua fiducia

Una volontaria ha deciso di portare Mojito a fare una passeggiata per conquistare la sua fiducia, scoprendo un cane dolce e affettuoso, ma anche chiuso e spaventato. I volontari dovranno aiutarlo a guarire le ferite del suo cuore e trovargli una casa per sempre.

Fonte foto da video su TikTok di thecrazydogladyyy