Sei pronto a conoscere Mila? Stiamo parlando di un cane che scappa ogni volta che sente il rumore di un cestino del pranzo. Ha un udito davvero incredibile, come del resto lo hanno tutti gli animali. Ma Mila ci sente davvero benissimo e non gli sfugge mai niente. Forse perché ha sempre fame ed è sempre l’occasione per farsi nuovi amici di fronte a un buon snack?

Fonte foto da Instagram di caonaldamila

Come ogni cane, anche Mila potrebbe dormire a diverse stanze di distanza o addirittura in un’altra casa. Ma ogni volta che si apre una confezione di cibo, ecco che lui arriverà assolutamente di corsa. Chi ha un animale può capire questa cosa alla perfezione.

Mila è un dolce volpino che vive in Brasile, a San Paolo, con la sua famiglia. Sa sempre quando il suo proprietario, Rodinei Albuquerque, si sta per mettere a mangiare, perché apre la suo box lunch e lui la sente sempre. Anche a chilometri di distanza ne sarebbe capace.

Si trasforma in un razzo quando mi siedo a mangiare.

Questo il commento del suo miglior amico umano. E tutti hanno potuto vedere la sua incredibile velocità, grazie ha un video diventato virale su Instagram e pubblicato dal canale celebridasnews. Si vede perfettamente Mila che corre in cucina dove c’è seduto Rodinei che tiene in mano il suo cibo.

Fonte foto da Instagram di caonaldamila

Cane scappa come un fulmine quando è ora di mangiare

La telecamera riprende tutta la scena. Sembra che il proprietario faccia il conto alla rovescia per l’arrivo del suo amato cagnolino. Perché sa che arriverà e anche di corsa per poter condividere con lui quel lauto pasto.

Fonte foto da Instagram di caonaldamila

Alla fine del video si vede la gioia di entrambi quando, finalmente insieme, possono condividere il pasto.