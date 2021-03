Non è solo un animale. È suo figlio ed è la sua vita. Con questo accorato appello la proprietaria di un cane scomparso improvvisamente nel nulla sta cercando di riunirsi con il suo adorato pets. Non si darà pace finché non avrà avuto sue notizie e farà tutto quello che è in suo potere per poterlo di nuovo abbracciare e accarezzare.

Fonte Pixabay

Bea Rodríguez Veiga è una donna che vive a Redondela, comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia che si trova sul percorso storico del Cammino Portoghese verso Santiago di Compostela.

Da qualche giorno la donna è disperata, tanto da lanciare un’accorata campagna su internet per ritrovare Faruq, che è molto di più del suo animale domestico. È l’amico più fedele che ha, la sua vita, è come se avessero portato via suo figlio.

Bea Rodríguez Veiga ha offerto una ricompensa di 600 euro a chi trova il meticcio che da 43 giorni sembra essere sparito nel nulla. Nel video pubblicato sui social network sottolinea che Faruq deve essere da qualche parte.

Per Bea Rodríguez Veiga Faruq è il figlio che non ha mai potuto avere e dal 18 gennaio scorso non ha più notizie del piccolo meticcio che l’ultima volta è stato visto a Redondela. Con la famiglia ha già cercato ovunque, ma senza successo.

Dove può essere finito il cane scomparso?

Bea ha suonato anche ai campanelli di tutte le case del paese e 50 volontari si sono unite alle operazioni di ricerca per fare in modo che Faruq torni a casa. Non può essere svanito nel nulla, qualcuno deve sapere qualcosa.

Una settimana dopo la scomparsa, una persona mi ha chiamato da un numero nascosto. Mi ha detto che l’avevano portato il primo giorno, che era con un’altra famiglia e che non aveva intenzione di restituirmelo.

Queste le parole della donna: come si può fare una cosa del genere dopo che Bea ha vissuto con lui per 6 anni salvandolo dal rifugio quando la famiglia si è sbarazzata di lui?