Dopo l’annuncio della famiglia reale, svelato il nome del Royal Baby

Dopo più di 10 giorni dalla notizia di un nuovo arrivo nella famiglia reale, Eugenie di York, nipote della Regina e suo marito Jack Brooksbank, hanno finalmente svelato il nome del Baby Royal e diffuso le prime foto ufficiali.

La coppia aveva annunciato l’arrivo del primo figlio, pubblicando uno scatto in bianco e nero su Instagram. Anche la pagina ufficiale della Royal Family, aveva annunciato il lieto evento, rassicurando i sudditi sulle condizioni di salute della neo-mamma e del nuovo arrivato.

Dal giorno del parto, tutti sono rimasti in attesa di ulteriori dettagli. Ora finalmente, è stato svelato il nome del principino: August Philip Hawke Brooksbank.

La Principessa Eugenie ha pubblicato sul suo account Instagram delle bellissime foto della famiglia al completo, mostrando il viso del Royal Baby:

Volevamo presentarvi August Philip Hawke Brooksbank. Grazie per i tanti e bellissimi messaggi. I nostri cuori sono pieni di amore per questo piccolo umano, le parole non possono esprimerlo. Siamo felici di poter condividere queste foto con voi. Grazie ai meravigliosi operatori sanitari e alla nostra ostetrica.

Eugenie di York e suo marito hanno voluto ringraziare l’ostetrica, che è andata in ospedale per le dimissioni e per essere stata l’autrice delle prime foto ufficiali del Royal Baby.

Eugenie di York è la sesta nipote della Regina

La Principessa è la sesta nipote della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo. È la seconda figlia del Duca e della Duchessa di York.

Nel 2018, Eugenie e Jack avevano annunciato il fidanzamento ufficiale, dopo ben 7 anni di frequentazione. Le nozze sono state poi celebrate il successivo 12 ottobre, nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor.

Dopo tre anni dall’unione in matrimonio, finalmente la principessa di York e suo marito, hanno abbracciato il frutto del loro amore. Il piccolo August Philip Hawke Brooksbank è nato il 9 febbraio 2021, alle 08:55 al Portland Hospital e oggi è l’undicesimo erede in linea di successione al trono.