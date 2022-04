Cane segue l’auto della polizia per avere del cibo

C’è un video che è diventato popolare in breve tempo e mostra un cane che segue l’auto della polizia per avere del cibo. Il filmato ha accolto l’entusiasmo di tutti coloro che hanno applaudito agli agenti per essersi fermati a dare una mano a una povera creatura evidentemente in difficoltà. Complimenti anche al randagio color caramello per la sua intraprendenza!

Fonte foto da video su YouTube di CNN en Español

A gennaio scorso sui social in molti si sono emozionati di fronte a una storia che ci arriva dalla Turchia, dove gli agenti della polizia militare hanno compiuto un gesto davvero bellissimo. Protagonista di questo filmato un randagio soprannominato Sari, che in turco significa giallo.

In un video pubblicato su Youtube da Cnn Spagna, la polizia aveva già incontrato Sari, ma quell’incontro era durato poco. In seguito, però, il cane ha riconosciuto l’auto e ha deciso di inseguirli per chiedere un po’ di cibo: chissà quanto era affamato.

Quando uno degli agenti di polizia ha visto il cane correre a fianco dell’auto ha iniziato a riprendere la scena. I militari, visto che il cane non accennava a fermarsi, hanno deciso di accostare l’auto e Sari si è avvicinato per chiedere del cibo.

Ovviamente i militari non sono rimasti indifferenti alla richiesta di aiuto di una povera creatura in difficoltà. E così non solo gli hanno dato qualcosa da mangiare, ma ne hanno approfittato anche per fargli un po’ di coccole e farlo sentire amato.

Fonte foto da video su YouTube di CNN en Español

Cane segue l’auto della polizia e ottiene cibo e coccole

Nessuno sa da dove arrivi Sari. Nell’orecchio si intravede qualcosa di verde, potrebbe essere un microchip o semplicemente uno strumento per il controllo degli animali randagi. Nessuno sa se ha una casa oppure no.

Fonte foto da video su YouTube di CNN en Español

Il video ha commosso tutti quanti ed è diventato virale, ottenendo migliaia di visualizzazioni e di like e centinaia di commenti.