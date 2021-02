Cane senza una zampa vive in strada nell’indifferenza

Il cane senza una zampa non aveva nessuno che si prendesse cura di lui. Era solo al mondo, triste e abbandonato a un destino crudele, costretto a vivere in strada nell’indifferenza di tutti: nessuno si fermava per aiutarlo. A causa di un incidente aveva perso un arto, ma un giorno qualcosa è cambiato. Qualcuno è arrivato a salvarlo da quella vita piena di difficoltà.

Rocky è un povero cagnolino che ha sempre vissuto nelle strade di Guanajuato, in Messico. Ormai non sperava più di poter vivere una vita degna di questo nome, abituato com’era a vivere di stenti in piena solitudine. E senza una zampa.

I volontari hanno trovato Rocky mentre vagava da solo nella zona di El Edén, della città messicana. A causa di un incidente aveva perso l’uso di una zampa. E nessuno aveva fatto niente per lui in tutto quel tempo, per dargli una mano e curarlo da quella ferita bella evidente.

I volontari della Fundación Corazón Animal de Guanajuato, avvertiti da una denuncia anonima, hanno salvato la vita di Rocky. Il cane versava in condizioni disperate e loro hanno cercato di fare tutto quello che era umanamente possibile per cambiargli la vita.

Purtroppo non hanno potuto far niente per salvare il suo arto, ormai era troppo tardi. Dopo la completa amputazione ci sono voluti sei mesi di riabilitazione e spese sanitarie davvero molto alte per ridargli quella vita che qualcuno gli aveva strappato via.

Rocky, il cane senza una zampa, torna a vivere

Finalmente aiutato, Rocky ha lottato duramente per poter sopravvivere. La sua storia è stata condivisa sui social network arrivando in Canada, dove una famiglia locale si è innamorata del bel randagio.

Questa famiglia ha concesso a Rocky una seconda opportunità di vita, togliendolo dalla strada e dandogli una casa calda.