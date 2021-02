Da dietro sembrava solo il solito cucciolo randagio poi si è girato e ha visto i suoi occhi e quel dettaglio così speciale

Thor è un cucciolo con occhi di colore diverso e di una bellezza unica nel suo genere. Il cane, infatti, ha l’occhio destro di colore marrone e l’occhio sinistro di colore azzurro. Si parla di eterocromia, caratteristica tipica di alcune razze e mantelli (Siberian Husky, Border Collie o cani colo mantello colore Merle).

Alina Valaski, la sua mamma umana adottiva, in un post su facebook, ha condiviso la bellezza unica di questo cane. Aline ha scritto “Specchio, specchio delle mie brame, c’è qualcuno di più meticcio di me?“. In tono giocoso, poi, Aline ha elogiato le caratteristiche particolari del suo cucciolo, soprattutto per quanto riguarda i suoi occhi spaiati.

E lo ha fatto facendo parlare Thor stesso: “Ciao persona, mi chiamo Thor e non saprei, ho notato questa tendenza di tutti a mostrare la loro bellezza qui sul gruppo. Quindi ho deciso che non potevo rimanere fuori con questa mia bella esotica e questo occhio azzurro. Tutti pensano che sia bello e io, modestia a parte, sono d’accordo“.

Il post di Facebook che ha elogiato la bellezza particolare di Thor è stato condiviso domenica 31 e ha ottenuto già più di 2mila Like e numerosi commenti.

Cucciolo con occhi di colore diverso: in quali razze è tipica questa caratteristica?

La bellezza di Thor è di sicuro particolare, ma non unica. Nei Siberian Husky, nel Border Collie e nell’Australian Shpeherd è abbastanza tipico. In particolare nel Border Collie e nell’Australian Shepherd lo si vede spesso nel mantello Merle. Tuttavia anche in altre razze a volte capita, come il Dalmata per esempio.

Inoltre non è detto che l’occhio sia totalmente azzurro: a volte l’occhio è solamente screziato di azzurro, in maniera più o meno evidente. Quando l’occhio azzurro è un azzurro molto chiaro, si parla di “occhi di ghiaccio“.

Comunque sia, l’eterocromia dona al cane uno sguardo molto, molto intenso. E Thor lo sa benissimo: come resistergli quando Thor ti guarda con quell’occhione di ghiaccio?