Cane senza zampe anteriori aiuta il cucciolo disabile a muoversi

Un cane senza zampe anteriori che ha imparato a muoversi in un mondo spesso non a misura di chi è come lui ha dimostrato di avere un cuore grandissimo. Non ha esitato a intervenire per dare una mano al piccolo fratellino disabile anche lui incapace di alzarsi e di spostarsi. Dimostrando di essere un piccolo grande eroe.

Nessie McNubbins e Frankie Lou sono i cani che vivono con Theresa Loyacano. E sono anche i protagonisti di questa storia che in breve tempo ha fatto il giro del web e anche del mondo, per la spettacolarità del gesto.

I due cani vivono in Texas. Purtroppo entrambi sono nati senza due arti, a causa di un problema congenito: pare che l’incrocio forzato tra i genitori in un allevamento di cani di razza senza scrupoli abbia creato questa disabilità nei due cuccioli.

Nessie McNubbins si è abituato a muoversi anche senza le sue zampe anteriori. E i due, seppur di mamme diverse, hanno imparato ad amarsi come se fossero dei fratelli. Ci sono sempre l’uno per l’altro e probabilmente non sarebbero sopravvissuti senza il supporto reciproco.

Nessie è più abituata a muoversi senza le zampe anteriore: adottato nel 2018, era entusiasta di accogliere anche il fratellino, che è arrivato qualche tempo dopo. Anzi, sembra volergli dare una mano ad abituarsi a vivere senza l’uso delle zampe che mancano.

Cane senza zampe anteriori aiuta il fratellino: un video commovente

Theresa ha condiviso sui social un video nel quale si vede Frankie che fa del suo meglio per alzarsi sulle zampe posteriori. Mentre Nessie sembra volerlo incoraggiare, non smettendo mai di seguirlo con lo sguardo.

La vita di un cucciolo disabile non è facile. Ma con accanto la famiglia giusta, tutto diventa assolutamente perfetto.