Cane Shih Tzu mangia elastici per capelli e rischia la vita

Noodles è un cane Shih Tzu che mangia elastici per capelli e sembra non averne mai abbastanza. I proprietari si sono accorti di questo brutto vizio, che avrebbe potuto costargli la vita, perché vomitava di continua e non mangiava e non beveva da molto tempo. Quando i proprietari lo hanno portato al New York City Animal Care Center hanno scoperto cosa combinava a loro insaputa.

Fonte foto da Pixabay

Noodles stava male. Lo Shih Tzu di 3 anni un giorno aveva trovato una riserva di elastici per capelli. Una dozzina di accessori che in casa venivano utilizzati e che il cucciolo ha pensato bene di masticare e mangiare. Ovviamente di nascosto dai proprietari.

Quando la famiglia lo ha portato a visita presso il New York City Animal Care Center, i veterinari hanno subito scoperto cosa c’erra che non andava. Il cane di tre anni aveva mangiato una mole davvero incredibile di elastici per capelli, che erano finiti tutti nel suo apparato digerente.

I medici veterinari del centro hanno eseguito delle radiografie trovando dozzine di elastici per capelli nel suo apparato digerente. Nello stomaco c’era un groviglio incredibile di questi accessori per capelli. La situazione era grave ed è stato operato d’urgenza.

Noodles soffriva molto e l’intervento gli ha permesso di salvarsi la vita. Anche se la strada per guarire è ancora decisamente molto lunga. Ci vorrà ancora del tempo, secondo i dottori, prima che l’ostruzione intestinale possa risolversi.

Cane Shih Tzu mangia elastici per capelli: come sta oggi?

Durante l’operrazione i veterinari hanno tirato fuori elastici più di quanti se ne aspettassero. Noodles non è ancora del tutto fuori pericolo. Deve essere alimentato e idratato tramite un sondino nasogastrico. E tutti i suoi valori del sangue sono completamente fuori dalla norma.

Prima che Noodles possa essere dimesso e possa tornare a casa ci vorrà del tempo. Attenzione ai corpi estranei ingeriti dai pets, che rappresentano una vera e propria emergenza veterinaria da affrontare il prima possibile.