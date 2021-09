Chloe è una dolce cagnolina che ha avuto la fortuna di incontrare una persona che comprendeva alla perfezione la sua condizione. Il cane senza zampe è stato infatti adottato da un poliziotto che, come il piccolo animale, aveva perso una gamba e poteva camminare solo grazie a una protesi. La coppia ora è letteralmente inseparabile.

Chloe è un cane di razza Shih-tzu di 9 anni che è stata salvata dai volontari del rifugio della San Diego Humane Society in California, negli Stati Uniti d’America. Quando l’hanno trovata con lei c’era anche un altro pelosetto, Roxy, con cui ha condiviso un vero e proprio incubo.

I piccoli devono aver sofferto davvero molto, perché i due cani hanno subito un trattamento davvero molto crudele da parte di un proprietario negligente. Legava loro le zampe con del nastro adesivo per evitare che si leccassero o si graffiassero. A causa di questa pratica Chloe ha subito l’amputazione di due delle quattro zampe.

Chloe ha ricevuto un’amputazione parziale di entrambe le zampe: al rifugio si sono occupati tutti della sua guarigione e per un po’ ha anche usato una sedia a rotelle speciale, pensata appositamente per lei, per potersi spostare con più agilità.

Attualmente il peloso cammina grazie a due piccoli stivali ortopedici che possono garantirle un maggiore comfort a ogni passo. Chloe è il primo peloso della San Diego Humane Society che può camminare con questo tipo di tecnologia.

Cane senza zampe adottato da un poliziotto che lo ama alla follia

Nonostante la sua vita non sia stata facile, il cane ha sempre avuto accanto delle persone di buon cuore, come l’uomo che l’ha adottata: il detective della polizia di San Diego (Stati Uniti) Chappie Hunter.

L’agente Hunter ha perso una gamba nel 2013 dopo un incidente. Dopo un anno è tornato a vivere grazie a una speciale protesi alla gamba sinistra e ora aiuterà Chloe a fare lo stesso. Insieme alla sua famiglia che la ama alla follia.