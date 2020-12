Cane si finge ferito e imbroglia un automobilista

Perché questo cane si finge ferito in mezzo alla strada?

Anche i cani si divertono a giocare brutti scherzi alle persone che incontrano. L’avreste mai detto che hanno senso dell’umorismo e possono divertirsi a inventarsi scherzetti davvero incredibili? Il cane si finge ferito in mezzo alla strada. E quando l’automobilista si ferma, semplicemente gli dà le spalle e se ne va via.

Fonte YouTube

San Eang stava guidando la sua auto. Accanto a lui c’era anche il figlio. A un certo punto lungo la strada si sono imbattuti in un cane che sembrava ferito. Strisciava su una strada di un villaggio nella provincia di Banteay Meanchey nel nord-ovest della Cambogia.

A vederlo così da lontano, pareva proprio che il cane avesse le zampe posteriori paralizzate. Voi cosa avreste fatto al posto di questo signore e di suo figlio nel vedere una povera creatura in difficoltà in mezzo al nulla?

Ovviamente anche voi sareste intervenuti. E infatti padre e figlio sono scesi dall’auto, si sono avvicinati al cane per aiutarlo, decisi a portarlo dal veterinario. La coppia stava registrando il salvataggio, quando all’improvviso il cane si è alzato.

San e suo figlio vedendo il cane che camminava perfettamente non hanno potuto far altro che mettersi a ridere. Il cane non stava male. Forse si stava solo grattando la pancia. O forse ha solo voluto giocare uno scherzo alla coppia.

Non sappiamo cosa avesse in mente il cane. Forse si stata solo riposando. O grattando la pancia. O forse si sta annoiando e ha pensato bene di fare uno scherzetto a quella macchina che stava per sopraggiungere.

Fonte YouTube 123risate

Beh, quando abbiamo pensato di poter salvare un animale ferito, questo cane ci ha giocato un brutto scherzo. Peccato.

Questo il commento dell’uomo che stava soccorrendo un cane randagio che non era in difficoltà. Una storia divertente da raccontare!