Quando non si può proprio uscire di casa e tutti i saloni di parrucchieri sono chiusi, come fare per tagliarsi i capelli? Si può optare per il fai da te oppure farsi aiutare dal miglior amico. Questo cane ha deciso di improvvisarsi parrucchiere per sistemare i capelli al proprietario.

Tyson è un cane semplicemente adorabile, che vive insieme al suo miglior amico. È stato proprio lui, Felix Nestor, ha raccontare questa storia incredibile. Il ragazzo è barbiere di professione e durante i giorni in cui tutto il mondo è stato chiuso ha deciso di farsi aiutare dal suo cane. Per tagliarsi i capelli.

In questi giorni di chiusura totale abbiamo scoperto delle capacità incredibili, che riguardavano anche i nostri coinquilini. E così è stato per Felix, che ha scoperto che il suo adorato Tyson era un bravissimo parrucchiere. Bravo anche lui ad affidare il suo taglio di capelli nelle mani, anzi, nelle zampe del suo miglior amico.

Il bellissimo pitbull ha preso tra i suoi denti il rasoio e ha tagliato perfettamente i capelli del suo miglior amico umano, che lo aiutava e lo agevolava muovendo la testa di qua e di là, così da ottenere alla fine un taglio assolutamente perfetto. Chi lo avrebbe mai detto che Tyson fosse così bravo!

Tyson ha dimostrato di avere una grande padronanza con il mestiere di barbiere: il cucciolo con molta calma taglia i capelli al suo umano che sembra essere tranquillo e rilassato.

Un vero e proprio lavoro di squadra che nessuno si sarebbe aspettato, soprattutto da un cagnolino della sua razza, che di solito sono abbastanza frettolosi e non amano la calma e la pazienza.

Non c’è dubbio che le apparenze non dovrebbero ingannarci e che i cani sono così leali da essere preziosi amici anche in situazioni come quella che abbiamo appena vissuto.