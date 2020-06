Lascia a giocare fuori i cani e loro tornano con un fratellino Cani lasciati fuori a giocare, trovano un cucciolo e decidono di adottarlo come fratellino

Questa donna, proprietaria di due cani, non si sarebbe mai immaginata che quel giorno sarebbe diventata mamma adottiva per la terza volta. I cani lasciati fuori a giocare sono tornati a casa con un nuovo cucciolo, che hanno adottato come loro fratellino.

Sara Nisevic non stava cercando di espandere la sua famiglia quando il destino ha deciso per lei. Anzi, lo hanno deciso i suoi cuccioli, che aveva lasciato fuori a giocare.

Quando è andata a controllarli non erano più soli: insieme a loro c’era, infatti, un cagnolino marrone, che non aveva mai visto prima in vita sua.

“Non appena siamo usciti per salutare il cane, è corso verso di noi e ha iniziato a farsi accarezzare e ha dato baci. Ho sentito un legame immediato con lui e sapevo che sarebbe diventato il nostro cane“. In pratica i precedenti animali domestici avevano deciso che era ora di allargare la famiglia e così avevano adottato un fratellino.

La donna vive in una zona rurale che spesso è teatro di abbandoni di cani: vivono in mezzo al nulla e conoscono tutti i cani di quel posto, sicuramente era solo al mondo e infatti nessuno si è mai presentato per reclamarlo.

Non aveva nemmeno un microchip oppure una targhetta, quindi era proprio stato abbandonato. Ma poco importava, lui aveva trovato la sua nuova casa per sempre.

Il cane venne chiamato Strudel e venne accolto in una casa da una famiglia che gli vuole tanto bene. A partire dai due fratelli pelosi maggiori. Lui si è scelto da solo la sua casa e non poteva fare scelta migliore visto che ora ha tutto ciò di cui ha bisogno.

Se il passato di Strudel è un mistero, il suo futuro è certo: vivrà felice insieme alla sua nuova famiglia, che si prenderà cura di lui per sempre.