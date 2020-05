Cane si lamenta durante il vaccino: gatto attacca il veterinario Veterinario aggredito da un gatto che vuole difendere il cane sottoposto a vaccino

Solidarietà animale dal veterinario: un gatto sente un cane piangere quando il veterinario gli fa il vaccino e decide di attaccare il medico per difendere il cane. Cani e gatti non vanno d’accordo? Possiamo smentire questa leggenda metropolitana.

Un video pubblicato su TikTok (ripreso dalla videocamera di sicurezza della struttura veterinaria con tanto di musica di Rocky in sottofondo) dimostra che anche fra cani e gatti può esserci un buon rapporto di solidarietà.

Siamo in una clinica veterinaria, un medico sta per fare un vaccino a un cane. Come molti cani, anche se il vaccino non è doloroso, il cane comincia a ribellarsi e a piagnucolare mentre la sua proprietaria cerca invano di contenerlo affinché il veterinario possa procedere con l’iniezione.

Nel frattempo nell’inquadratura si vede un gatto che sta gironzolando libero per l’ambulatorio. Molto probabilmente si tratta di un gatto della struttura. Il gatto nota il cane piangente e decide di avvicinarsi al tavolo visita. Inizialmente il gatto si allunga come per controllare cosa stesse succedendo, ma all’improvviso si volta verso il veterinario, si aggrappa alla gamba, lo graffia e lo morde e poi scappa via, mettendosi al sicuro.

Il veterinario mostra sorpresa per l’improvvisa aggressione: si strofina la gamba ferita e dai suoi gesti è chiaro che il gatto gli ha provocato non poco dolore (i graffi e morsi dei gatti sono assai dolorosi, soprattutto a posteriori).

Considerando che probabilmente quel gatto non conosceva il cane, possiamo dire che si è comportato come un novello Zorro, lanciandosi in soccorso di chi era in difficoltà.

Certo è che se quello è il gatto della clinica e fa così con ogni cane o gatto che piange sul tavolo visita (ci sono cani e gatti che protestano sonoramente anche quando non gli viene fatto nulla), ai veterinari toccherà mettersi l’armatura, altro che la mascherina!