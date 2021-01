Cane si presenta ogni sera davanti alla finestra del fast food per chiedere la cena: il gesto dei dipendenti

Il cane cena al ristorante di pollo fritto ogni sera. E la sua storia fa il giro del web, facendo commuovere tutti quanti. Perché questo cucciolo non ha nessun altro al mondo che si possa prendere cura di lui. Ma in questo locale ha trovato persone di buon cuore che alleviano un po’ la sua condizione di cane randagio.

La storia di Güero è stata già condivisa moltissime volte. Perché sappiamo quanto possa essere difficile per i cani randagi trovare un pasto caldo ogni sera o almeno qualcosa di commestibile e sicuro da mettere sotto i denti.

La pagina Facebook Solovino ha diffuso una foto in cui si vede Güero aspettare diligentemente e pazientemente fuori da un locale self service della catena del Kentucky Fried Chicken, che si trova in Plaza Jardínes, Tultiltlán, nello Stato del Messico.

Il cane, secondo il racconto fatto sui social network, ogni sera si presenta da KFC per cenare. I dipendenti del locale lo conoscono bene e gli danno da mangiare un po’ di carne di pollo. Così Güero può mettere qualcosa nello stomaco.

Chi passa di lì la sera, lo avrà incontrato di sicuro. Perché lui è sempre molto puntuale. E non dà fastidio a nessuno. Aspetta con calma che i dipendenti del ristorante gli diano da mangiare.

Quisiera compartir la siguiente foto de un perro que va todas las noches a este KFC ubicado en plaza Jardines en San…

Cane cena al ristorante, una storia commovente come tante altre che arrivano dritte al cuore

Iván Onavi, dipendente del ristorante famoso per il pollo fritto, la storia del cane è molto triste. Il cane non ha più una casa dopo la morte del suo proprietario. Non ha una casa, ma i dipendenti del locale lo nutrono da un po’ di tempo.

Güero ha una ferita grave alla zampa che gli impedisce di camminare bene. Chissà se diffondendo la sua storia possa trovare la sua casa per sempre.