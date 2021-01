Cane si spaventa con i botti di Capodanno e scappa: salvato dalla polizia

Questa è una triste storia come se ne leggono tante a inizio anno. Ma per fortuna è a lieto fine. Il cane si spaventa con i botti di Capodanno e scappa di casa. I proprietari preoccupati ne denunciano subito la scomparsa. E anche gli agenti di polizia si mettono sulle sue tracce. Il cucciolo è stato salvato in una strada regionale dalla polizia.

Fonte Pixabay

Questa è la storia di Jack, un povero cane che nella notte di Capodanno si è spaventato con i botti di San Silvestro. Scappato di casa, ha iniziato a vagare. Si era perso, ma per fortuna la polizia è intervenuta per andare in suo soccorso.

Il pastore tedesco è stato trovato da una pattuglia del distaccamento polstrada di Bagni di Lucca, in località Valdottavo, sulla strada regionale 445 della Garfagnana. Era stordito e non riusciva a fare ritorno a casa sua.

Fonte Pixabay

Il cane era in pericolo. L’animale di grossa taglia sotto la pioggia vagava per la strada. Un agente è subito sceso dall’auto per cercare di tranquillizzarlo. Mentre il collega ha sistemato di traverso l’auto per fargli da scudo, azionando i dispositivi luminosi.

Il cane si è subito affidato alla coppia di agenti. Non aveva collare e non aveva targhetta. Ma si vedeva che era in buone condizioni di salute e che sicuramente era scappato di casa.

Fonte Pixabay

Il cane si spaventa per i botti di Capodanno: gli agenti trovano la sua famiglia

Gli agenti di polizia hanno iniziato a contattare le case vicine e in pochissimo tempo hanno trovato il proprietario.

L’uomo ha confermato che Jack era il suo pastore tedesco. Durante la notte era scappato perché si era spaventato quando si erano messi a sparare botti e fuochi d’artificio per salutare il nuovo anno.

Fonte YouTube Federico D’Angelo

Avete ancora dubbi sulla pericolosità dei botti per i cani?