Due sposi ballano per la prima volta da moglie e marito: guardate cosa fa il loro cane non appena li vede

Abbiamo sorriso e ci siamo commossi dopo aver visto questo video. Si è diffuso negli ultimi giorni sui social network e dopo averlo guardato, abbiamo capito perché. I protagonisti sono due sposi e il loro amico a quattro zampe.

Il matrimonio è il giorno più importante della vita di ogni coppia. Un giorno che corona l’amore e che unisce gli amici più stretti e la famiglia, per festeggiare un evento che sarà ricordato per sempre. Questa coppia ha voluto che in quel memorabile giorno, fosse presente anche il cane di famiglia. Non immaginavano però che sarebbe stato proprio lui a renderlo memorabile.

Dopo la cerimonia, si è passati ai festeggiamenti. La musica romantica ha invitato i due neo sposi al primo ballo da moglie e marito. Ma guardate cosa è accaduto durante quel romantico momento:

Il dolce cane si è avvicinato alla coppia e in modo amorevole, si è alzato su due zampe e si è unito a quel ballo d’amore. I tre hanno danzato insieme, mentre sorridevano felici. Un quadretto familiare che merita di essere visto dall’intero mondo del web. Tutti i presenti si sono commossi e non hanno potuto fare a meno di prendere il cellulare e filmare l’intera scena.

Il video è stato poi diffuso sui social network e in pochissimi giorni ha fatto il giro del mondo!

Anche la location del matrimonio, la Texas Rock House, ha pubblicato il video sul proprio profilo:

Prima lo amavo… Ma ora vi amo entrambi.

Un ballo che unisce tre anime, che condividono un amore vero e puro! Sono queste le immagini che ci fanno commuovere, tra le tante storie di maltrattamenti ed abbandoni. Sono queste le famiglie complete!

Il vero amore non ha bisogno di spiegazioni e un amico a quattro zampe può solo completarlo. Questo video ci mostra esattamente cosa significa avere un cane nella propria vita!