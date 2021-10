Una storia a lieto fine arriva da San Antonio, in Texas, Stati Uniti. Qui due bambine si sono riunite in lacrime al loro cane smarrito che è stato ritrovato, dopo che era scomparso nel nulla due mesi prima. La felicità è stata così tanta che le due bambine non riuscivano a smettere di piangere di gioia per il lieto evento.

Foto da Facebook, ufficio dello sceriffo della contea di Bexar

Questa storia risale al maggio 2019: il piccolo cucciolo bianco della famiglia sembrava essere sparito nel nulla. Nonostante si fossero messi subito alla sua ricerca, la famiglia non aveva trovato alcuna traccia del loro amico a quattro zampe. Per questo motivo avevano cominciato a temere che non lo avrebbero mai più rivisto.

Fortunatamente, però, gli agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Bexar, una delle più popolose del Texas, non si sono arresi e hanno continuato a cercare il cucciolo. Alla fine i loro sforzi e la loro perseveranza sono stati ripagati: hanno trovato il cane dopo circa due mesi di ricerche. Una volta riportato alla sua famiglia, le due bimbe non riuscivano a smettere di piangere dalla gioia, abbracciando il loro amico ritrovato.

Era stato l’agente Perez che, durante uno dei suoi giri di pattuglia per le strade di San Antonio, aveva notato quel cagnolino bianco che vagava da solo per strada. Così ha ricordato quei manifesti che la famiglia aveva sparso per tutta la città mesi prima: uno di essi era arrivato anche alla sua stazione di Polizia.

Si è poi scoperto che i residenti del quartiere avevano precedentemente avvisato la Polizia che c’era un cucciolo di cane smarrito che vagava per il vicinato. Perez ha fatto uno più uno: aveva scoperto dove era finito Max! Così, dopo essere riuscito ad acchiappare il cane vagante, lo ha portato con sé presso l’ufficio dello sceriffo. Una volta giunto qui, ha telefonato alla famiglia che si è subito precipitata per controllare.

Foto da Facebook, ufficio dello sceriffo della contea di Bexar

Cane smarrito ritrovato dalla polizia, la gioia incontenibile delle piccole amiche umane

Confermato che quel cucciolo era il loro Max, la famiglia ha tirato un sospiro di sollievo: nessuno di loro si aspettava più di rivedere il cane. Max ha trascorso la primavera e la prima parte dell’estate vagando per le strade di San Antonio. In Texas questi sono i mesi dell’anno più caldi e secchi, anche se durante le prime ore del mattino fa abbastanza freddo.

In aggiunta Max era un cane di casa, non un cane randagio abituato a lottare per la sopravvivenza. Anche se, per essere sopravvissuto per due mesi per le strade, deve aver imparato a procurarsi da solo cibo, acqua e un riparo.

Foto da Facebook, ufficio dello sceriffo della contea di Bexar

Particolarmente emozionate dal ritrovamento le due bimbe di casa che non sono riuscite a smettere di piangere e abbracciare il cane. E anche il cane era felice: finalmente era tornato al sicuro fra le braccia della sua famiglia.

