Questa è una bellissima storia di generosità e di amore. Il povero cane smarrito è stato salvato da un veterano che ha affrontato un gruppo di coyote che lo aveva aggredito. L’uomo non ci ha pensato su due volte ed è subito intervenuto per poterlo portare in salvo, assicurandosi che le sue ferite fossero curate.

Fonte foto da Pixabay

Grazie al cuore d’oro di un uomo sconosciuto, una Shiba Inu di nome Umi non solo è viva, ma si è riunita alla sua famiglia. Alex Siggins è un veterano dell’esercito. Si trovava al parco giochi insieme ai suoi figli, quando ha visto che un povero cane domestico, che forse si era perso, era stato aggredito da un branco di coyote.

Gli animali selvatici lo stavano spingendo verso una collina lontana e il povero cane era indifeso. I figli erano spaventati di quello che stava accadendo sotto i loro occhi increduli. Mentre l’uomo ha deciso di agire per portare in salvo il povero cagnolino.

Quando gli animali hanno circondato il cucciolo, Alex Siggins è corso da lui e lo ha preso in braccio. Ma i coyote non hanno mollato la presa e hanno iniziato a prendere di mira quell’uomo che coraggiosamente era intervenuto per salvare la loro preda.

Per fortuna, però, il veterano dell’esercito e il suo nuovo amico peloso si sono salvati. Subito la famiglia si è preso cura del cucciolo e si sono preoccupati di cercare la sua famiglia umana. Si chiamava Umi e i proprietari lo cercavano disperatamente da due giorni.

Cane smarrito salvato da un veterano di guerra, che è il suo nuovo eroe

La famiglia di Umi si dice eternamente grata a quell’uomo che ha agito tempestivamente per salvare il loro cane.

Fonte foto da Pixabay

E spera di poter rimanere in contatto con quella famiglia che ha fatto di tutto per poter far ritrovare al cane la sua famiglia.