Era conosciuto come “il piccolo guerriero” e purtroppo è arrivata la tristissima notizia: Harley Robert Kennedy è morto tra le braccia delle sue due mamme a sole 7 settimane di vita.

Era nato prematuramente con 16 settimane in anticipo e i medici non gli avevano dato alcuna speranza di sopravvivenza. Ma il piccolo guerriero è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e ha affrontato ben 3 operazioni, prima di aprire le ali.

Le sue tenere immagini hanno commosso l’intero mondo del web. A dare la notizia della sua morte sono state le sue due mamme Nicole e Messy Kennedy. La vicenda arriva dalla Gran Bretagna, Harley Robert Kennedy dopo la nascita, avvenuta al Royal Victoria Infirmary di Newcastle, pesava soltanto 620 grammi.

Ci è stato detto che non sarebbe stato in grado di aprire gli occhi, ma lo ha fatto e sono rimasti aperti attraverso tutto.

Il 31 gennaio è stato colpito da un infarto e i medici, grazie al loro tempestivo intervento, sono riusciti a rianimarlo e lo hanno trasferito nel reparto di terapia intensiva. Per giorni è rimasto all’interno di un’incubatrice e le sue due mamme potevano vederlo soltanto due ore al giorno, a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria Covid-19.

Dopo due settimane, i reni di Harley hanno iniziato a cedere e i medici hanno scoperto che aveva un’infezione allo stomaco.

Il giorno dopo che lo abbiamo tenuto in braccio per la prima volta si è messo davvero male, il tubo di alimentazione si era spostato e gli aveva causato un’emorragia al polmone.

La famiglia e l’intero team medico avevano ormai realizzato che non ce l’avrebbe fatta, ma il “piccolo guerriero” ha continuato a combattere.

L’abbiamo fatto battezzare e le nostre famiglie hanno avuto il permesso di incontrarlo per la prima volta, pensavamo che non ce l’avrebbe fatta. Ma ha continuato a combattere e stava abbastanza bene da essere trasferito all’RVI di Newcastle.

In seguito, è arrivata un’altra spiacevole notizia. I dottori hanno scoperto che aveva il NEC (enterocolite necrotizzante) ed è stato sottoposto alla sua prima operazione, attraverso la quale il team sanitario ha rimosso il suo intestino tenue e tre quarti del suo intestino. Purtroppo dopo una settimana la situazione è nuovamente degenerata e Harley ha avuto bisogno di un secondo intervento.

Nei giorni successivi hanno individuato un danno celebrare e il suo piccolo corpo ha iniziato a gonfiarsi come un palloncino. Dopo l’ultima operazione non ha mostrato alcun segno di ripresa. È stato messo sotto adrenalina, ma il consulente ha detto, e non dimenticherò mai quelle parole, ‘non lo stiamo più aiutando, lo stiamo uccidendo’.