Questa storia è semplicemente incredibile. Moglie caccia di casa il compagno e il suo cucciolo. Lui le dice che esce per portarlo a fare una passeggiata. Ma in realtà vuole andare dalla sua amante, usando il peloso come scusa per tradirla. Il cane smaschera il marito traditore. E la donna li punisce entrambi.

Fonte foto da Pixabay

La storia ci arriva da Fano, in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche. L’uomo aveva raccontato alla moglie che avrebbe portato fuori il cane per farlo correre e giocare in riva al mare. Ed era così ogni sera: l’uomo rincasava con il peloso dopo tre ore.

Quando però tornavano indietro, il cane non sembrava affatto stanco. Anzi, continuava a chiedere di uscire di casa. Per questo motivo la donna di è insospettita delle strane uscite del compagno di 50 anni.

Ogni sera l’uomo usciva di casa con il cane e tornava dopo tre ore. Ma non facevano nessuna passeggiata insieme. La donna lo ha scoperto quando un giorno ha deciso di seguirlo con la sua auto.

Lui non andava in riva al mare, ma in un paese vicino. Parcheggiava davanti a una casa ed entrava con il cane dentro. Poi usciva e tornava da lei. Il cane non faceva nemmeno i suoi bisogni, altro che passeggiata.

Fonte foto da Pixabay

Cane smaschera il marito traditore, ma viene cacciato di casa insieme a lui

Ecco perché il quadrupede non era mai stanco e voleva sempre uscire a fare la pipì. L’uomo lo portava a casa dell’amante, faceva i suoi comodi e poi tornava dalla moglie come se niente fosse.

Fonte foto da Pixabay

Scoperto il tradimento, la donna ha portato il marito fedifrago in tribunale chiedendo la separazione con addebito. E ha costretto l’uomo e il suo cane ad andarsene via, anche se per merito suo aveva scoperto tutto.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: