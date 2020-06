Cane sopravvive con la sorella in condizioni terribili Cane sopravvive con la sorella: vengono salvati in condizioni terribili

Questa è la storia di Casper, un cane che è riuscito a sopravvivere rimanendo sempre accanto a sua sorella. Fortunatamente sono stati salvati, ma le condizioni in cui sono stati recuperati dai soccorritori erano semplicemente terribili. Ecco la loro storia.

Casper è un cane di 10 settimane che vive in una zona rurale del Kentucky. Viveva in mezzo alla strada, nessuno si prendeva cura di lui o della sorella, che lui non ha mai lasciato. I soccorritori sono stati contattati per prendersi cura di questo splendido esemplare di Pastore dei Pirenei. Quando sono arrivati le loro condizioni erano semplicemente terribili.

Il povero cane aveva qualcosa che non andava in una zampa. Gli mancavano alcune dita. Casper e la sorella Rowan sono stati immediatamente portati dal veterinario per essere curati. I poveri animaletti erano pieni di zecche. Chissà che inferno avevano passato: erano pieni dalla testa alle zampe. Anche dentro le orecchie.

Il volontario che si occupava di lui li ha portati al Rascal Animal Hospital, dove i medici veterinari hanno iniziato subito a prendersi cura di loro: sono stati curati per le zecche, vaccinati e sottoposti a un esame completo. Rowan è stata rasata completamente perché la sua situazione era decisamente peggiore in quanto a zecche.

Mentre erano lì, i volontari hanno chiesto ai veterinari di fare una radiografia alla zampa, per capire di cosa soffrisse. Il povero Casper era nato con una zampa deformata e le dia amorfe. Aveva diverse fratture alla zampa a causa delle difficoltà che aveva a camminare in maniera bilanciata ed equilibrata su tutte le sue zampe.

I veterinari potevano o amputare la zampa o sottoporlo a un intervento per mettergli delle protesi. Aveva bisogno di una protesi urgentemente e costava molto, ma era l’unica opzione per una vita lunga e felice.

Rowan è stato adottato da uno dei membri del Rascal Animal Hospital, mentre Casper aspetta la sua nuova casa per sempre, con la sua gamba protesica che lo aiuta. Ora è l’immagine di Rascal Charities.