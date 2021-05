Un povero cane sopravvive da solo rinchiuso e praticamente abbandonato all’interno in un garage. Per 9 lunghissimi anni il povero cucciolo non ha mai conosciuto l’affetto di nessuno: non c’erano persone che si prendessero cura di lui. Ma dopo così tanto tempo, alla fine, ha finalmente conosciuto il vero amore.

Dick è un Bretone Spaniel che dopo 9 anni è riuscito a lasciare il luogo in cui era rinchiuso. Non poteva uscire da quel garage, intrappolato tra quelle quattro mura che per lui hanno rappresentato la peggior tortura che si può immaginare per un essere vivente.

Il cane è stato salvato finalmente dopo così tanto tempo dalla Fondazione 30 Millions d’Amis, dopo la denuncia di una persona venuta a conoscenza della situazione della povera creatura, che viveva in un garage di una casa di Maizicourt, in Francia.

Da quando era nato, Dick aveva sempre vissuto chiuso in quel garage, un luogo sporco e terrificante, dove era sempre legato. Flore, ricercatrice della Fondazione 30 Millions d’Amis, ricorda con grande tristezza il giorno in cui lo ha incontrato.

Era afoso in questo garage e l’odore era insopportabile. Dick era rannicchiato in fondo a quel pozzo nero sul pavimento coperto di strati di escrementi. Quando siamo arrivati ​​con un secchio d’acqua, ha esitato ad avvicinarsi, ma era così terrorizzato che è tornato nel suo nascondiglio.

Cane sopravvive da solo e trovare l’amore

Il cane non aveva mai conosciuto altro che la miseria di quel luogo triste e tutto fuori gli causava terrore. Non sapeva nemmeno camminare con il guinzaglio, tremava quando lo hanno portato in auto, ma si è accoccolato sul sedile.

Lentamente però il cane ha capito di essere al sicuro e ha cominciato ad affezionarsi ai suoi caregiver. La fondazione lo ha salvato e ha denunciato il suo proprietario. Purtroppo 3 anni dopo il salvataggio Dick è morto, ma almeno alla fine ha conosciuto il vero amore.