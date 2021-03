Cane sordo sopravvive in una tana per 30 ore prima del salvataggio

Questa è la storia di un povero cane sordo che sopravvive in una tana per 30 lunghissime e interminabili ore, prima di essere salvato. Si trovava in giro a passeggio con il suo miglior amico umano, quando all’improvviso è sparito nel nulla. Il proprietario ha fatto tutto quello che era in suo poter per poter riabbracciare l’amatissimo animale.

Fonte Pixabay

Dizzy è un Cocker Spaniel di 10 anni che vive con la sua famiglia umana nel Worcestershire, in Inghilterra. Un paio di settimane fa ha rischiato letteralmente la vita a causa di un incidente che poteva risultare fatale.

Duncan Flowers stava passeggiando nella Burlish Top Nature Reserve insieme al suo cane. All’improvviso, però, Dizzy è sparito nel nulla: l’uomo ha completamente perso le tracce dell’animale. Dove poteva essersi cacciato?

Dizzy conosce bene quel posto, perché con Duncan Flowers vanno spesso a passeggiare da quelle parti. Il proprietario all’inizio non era tanto in pena, ma quando ha visto che non tornava da lui si è allarmato.

Duncan Flowers ha iniziato a setacciare tutta la zona senza successo. Passavano le ore e lui, tornato a casa, ha lanciato un appello per ritrovare il cane, scomparso dopo essere entrato in una siepe tra due campi.

Cane sordo sopravvive in una tana, salvato da tutta la città

70 persone hanno risposto all’appello dell’uomo di 54 disperato per la scomparsa del suo cane. Tutta la comunità si è messa sulle tracce di Dizzy, scoprendo dopop molte ore che il cane era finito in una tana.

Hanno iniziato a scavare nella tana del coniglio, quando all’improvviso Dizzy è apparso dal nulla, vivo e felice di poter tornare a respirare. Se avessero tardato ancora, probabilmente questa non sarebbe stata una storia a lieto fine. Ma per fortuna la tenacia del suo proprietario ha permesso al Cocker Spaniel di tornare tra le sue braccia.