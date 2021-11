Che bella festa per il cane speciale e i suoi amici

Questa è la storia speciale di un cane che festeggia il suo compleanno con gli amici più speciali di sempre. I proprietari realizzano un video della festa e la pubblicano sui canali social del cucciolotto, seguitissimo ovunque. E ovviamente il filmato diventa in breve tempo virale, perché è semplicemente dolce e adorabile.

Fonte foto da Instagram di super_noopy

Noopy è un cane davvero molto speciale. Lo scorso 20 ottobre, giorno del suo compleanno, sui social è apparso un video che mostra la festa che i proprietari gli hanno organizzato per celebrare un giorno così importante. C’erano tutti i suoi amici.

Proprio come i bambini, anche gli animali domestici attendono questa data con ansia, perché sapranno che avranno intorno gli amici bipedi e quadrupedi più cari, ci sarà da mangiare e anche qualche regalo da scartare. Ma nel caso di Noopy questo è un giorno ancora più speciale.

Noopy è un dolce cane meticcio nato con un problema alle zampe anteriori: sono più corte, perché non si sono sviluppate come avrebbero dovuto. Nonostante questo si muove con agilità ed è un tipetto sempre in movimento.

Insieme alla tutor Pollyana Mayer e ai fratelli Magla, un carlino, e Shakira, un cane randagio salvato dalla strada, Noopy è un cane felice, con una casa per sempre e una famiglia amorevole che si prende cura di lui giorno dopo giorno.

Fonte foto da Instagram di super_noopy

Cane speciale festeggia il compleanno con una grande festa a lui dedicata

Nel giorno del compleanno la donna e i due fratelli canini hanno festeeggiato in grande stile Nooy. C’erano palloncini, striscioni, addobbi e anche una torta alla banana con paté di pollo.

Fonte foto da Instagram di super_noopy

Il video è diventato virale subito e ha ricevuto più di 110mila visualizzazioni, 31mila reazioni e migliaia di commenti, tanti con i migliori auguri per Noopy.