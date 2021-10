Cane sta per annegare, uomo nuota contro corrente per salvarlo (VIDEO)

Questa è la bellissima storia di un coraggioso salvataggio, che per fortuna ha un lieto fine. Il cane sta per annegare e un uomo si accorge del povero animale in difficoltà in balia dell’acqua. Da solo non ce la può fare e allora si tufa per dargli una mano. E si mette a nuotare contro corrente per poterlo salvare. Per fortuna il suo coraggio è stato premiato: stanno bene entrambi.

Questo incredibile salvataggio ci arriva dal sud degli Stati Uniti. Un uomo davvero eroico di nome Richard McGinty ha fatto di tutto per poter aiutare un cucciolo intrappolato nell’acqua durante una terribile alluvione. Poteva morire.

Richard McGinty si trovava nel Red Arroyo Park, che si trova nella città di San Angelo, in Texas. Dopo una grande ondata di caldo nell’emisfero settentrionale, forti piogge si sono abbattute ad agosto, provocando un aumento incredibile dei livelli dei canali fluviali.

Secondo quanto riportato dai portali di notizie locali, erano stati emessi anche degli avvisi di allerta per piogge torrenziali che hanno causato molti danni. Non solo alle persone, ma anche agli animali.

Richard McGinty stava camminando sotto la pioggia quando ha visto un cane finito in acqua che lottava contro la corrente forte per restare a galla. E non ha esitato.

Mi sono tuffato dietro di lui. Ho cercato di salvare il cane e nel frattempo sono quasi annegato.

Cane sta per annegare, ma il suo angelo custode è lì per lui

Richard McGinty è riuscito a trascinare il cane in un vicino cespuglio. Ma non era in grado di uscire dall’acqua da solo. Anche i poliziotti e i vigli del fuoco sono intervenuti.

Fortunatamente, un altro pedone di nome Justin Segura ha visto McGinty e si è fermato per aiutarli entrambi. Ora stanno bene ed è tutto merito di persone di buon cuore che non si sono girate dall’altra parte!