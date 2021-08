Sofie stava per nascere e la sua mamma era da sola in casa: la provvidenziale chiamata al 113

Una storia che poteva trasformarsi in tragedia, ma che alla fine ha avuto un lieto fine, è accaduta nella mattinata di ieri a Castellammare di Stabia, in Campania. Una giovane donna incinta, in presa ai dolori di un parto imminente, trovandosi da sola in casa ha chiamato il 113 richiedendo un intervento urgente. I poliziotti, giunti sul posto, hanno aiutato la partoriente a far nascere la piccola Sofie, in attesa dell’arrivo del personale medico.

Credit: Polizia di Stato

In un periodo, che ormai si dilunga da oltre un anno, così difficile per tutti, è inevitabile che storie come questa facciano solo che bene. Soprattutto perché mostra ancora una volta l’umanità che non si è spenta.

La giovane mamma protagonista di questa vicenda si trovava da sola a casa sua. A Castellammare di Stabia, a pochi chilometri da Napoli. Sapeva che mancava poco al parto, ma non poteva certo immaginare che i dolori e le contrazioni la colpissero proprio nel momento in cui si trovava da sola a casa.

Nel completo panico, naturale di una donna che si trova per la prima volta ad affrontare tutti i passi di una gravidanza, lei ha avuto la lucidità di comporre il 113 al telefono.

La chiamata disperata alla stazione di Polizia Stradale della cittadina, non ha fatto altro che far precipitare gli agenti a casa della donna.

Come sta la piccola Sofie

Credit: Polizia di Stato

Gli agenti di Polizia hanno capito la possibile gravità della situazione e con estrema freddezza hanno assistito la donna ad affrontare i primi passi del parto. In attesa che arrivassero gli operatori sanitari immediatamente avvertiti dai poliziotti stessi.

Successivamente, l’ambulanza giunta sul posto ha trasportato la neo mamma e la piccola Sofie appena nata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Credit: Polizia di Stato

Mamma e figlia sono state ricoverate nel reparto di neonatologia del suddetto nosocomio, dove hanno ricevuto tutte le cure e l’assistenza dovute.

La notizia più bella di tutte è che entrambe stanno bene. I sanitari si sono complimentati con i poliziotti per la perfezione con cui hanno gestito la situazione. Se non fossero arrivati in tempo o se non avessero agito come hanno fatto, si sarebbe potuto trasformare il tutto in tragedia.